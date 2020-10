Laura Philipp froh über neues „Highlight am Horizont“

Von Jörg Aberle

Mannheim. Für die Profi-Triathletin Laura Philipp könnte die bisher triste Saison noch ein halbwegs versöhnliches Ende nehmen. Nach der Absage der Ironman-WM 2020 auf Hawaii setzt die Vorjahresvierte nun ihre ganze Hoffnung in die Austragung eines Triathlons am 6. Dezember in Daytona/Florida.

In diesem Jahr nahm Philipp lediglich an zwei Cross-Triathlons in Tschechien, bei denen die 33-Jährige jeweils siegte und an den deutschen Meisterschaften im Mountainbike-Marathon in Hirschberg (bemerkenswerte Bronzemedaille) teil. Mit dem Rennen in den USA hat Philipp endlich wieder ein lohnenswertes Ziel vor Augen.

Frau Philipp, welche Auswirkungen hatte die lange Corona-Pause und ungewisse Situation auf Ihre Saison-Planungen?

Philipp: Ich habe die eigentlich nach Hawaii geplante Pause vorgezogen, um sowohl mental als auch physisch Erholung zu finden. Vor zwei Wochen bin ich wieder in die Vorbereitung auf das Rennen in Daytona eingestiegen.

Was für eine Art Rennen wird das?

Philipp: Es wird ein sehr großes Rennen über die Mitteldistanz, dass komplett auf dem Areal der dortigen Autorennbahn und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird - eine Art Weltmeisterschaft mit ganz hochkarätigem Starterfeld. Es fällt leicht sich für die nächsten Trainingseinheiten zu motivieren mit diesem Highlight am Horizont.

Im September waren Sie sehr erfolgreich in etwas anderen Disziplinen unterwegs. Wie kam es dazu?

Philipp: Den Triathlon im Cross-Bereich hatte ich schon vor ein paar Jahren gemacht und war auch schon bei der WM 2017 auf Maui am Start, für die ich mich jetzt wieder qualifiziert habe. Mountainbike liegt mir am Herzen, weil es unglaublich viel Spaß macht und Abwechslung in mein Training bringt. Es kommt mir auch als Athletin auf der Straße zugute.

Wie hat sich Ihre finanzielle Lage durch Corona verändert?

Philipp: Ich habe dieses Jahr keinerlei Einnahmen durch Preisgelder oder Prämien, aber ich werde durch meine Sponsoren unterstützt. Das normale Gehalt durch die Verträge wird mir trotzdem weiterhin weitestgehend gezahlt, dafür versuche ich meinen Sponsoren zum Beispiel auf meinem Youtube-Kanal Sichtbarkeit zu verschaffen, die normalerweise durch die Teilnahme bei Wettkämpfen entsteht.

Steht Ihnen weitere Unterstützung zu?

Philipp: Ich bin ja selbstständig und könnte somit Hilfe beantragen. Da ich finanziell so aufgestellt bin, dass ich gut über die Runden komme und nicht in Not geraten bin, habe ich mich dazu entschlossen keine Hilfe zu beantragen und es denen zu überlassen, die wirklich in Schieflage geraten sind.

Auf Ihren Kanälen sprechen Sie offen und ausführlich über den Menstruationszyklus. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig?

Philipp: 50 Prozent der Weltbevölkerung sind Frauen und für die ist das täglich Brot. Ich finde es krass, dass darüber so wenig offen gesprochen wird. Das Problem ist, dass es gefühlt immer noch ein Tabu-Thema in der Gesellschaft ist und viele Frauen Angst haben, darüber zu sprechen.

Was wäre mit Blick auf Ihren Zyklus der ungünstigste Zeitpunkt für einen Ironman?

Philipp: Die zweite Zyklushälfte, also die Phase nach dem Eisprung und auch der Beginn der Periode sind bei einer Frau die Zeitpunkte, wo sie nicht so leistungsfähig ist. Das liegt an den Hormonen die unter anderem bewirken, das die Körpertemperatur erhöht ist. Gerade bei einem Rennen wie auf Hawaii, wo die Umgebungstemperatur schon extrem hoch ist, fällt es dann schwerer die gleiche Leistung zu erbringen.

Wie macht sich das in einem Rennen bemerkbar?

Philipp: Es kann sein das ein, zwei Prozent auf der Strecke bleiben und es sich mental härter anfühlt. Im Endeffekt fehlt einem die Leichtigkeit. Man muss für jeden Schritt mehr kämpfen, als ob man von jemandem mit einem Gummiseil zurückgehalten wird.

Wie können sie Ihre Vorbereitung gestalten, um dennoch den maximalen Trainingseffekt zu erzielen?

Philipp: Mein Trainer Philipp Seipp und ich schauen, dass wir das Training nach den Zyklusphasen ausrichten. Sehr harte Einheiten mit viel Intervalltraining in die erste Zyklushälfte legen, weil ich da besser die Belastung vertrage und viel mehr bereit bin, an meine Grenzen zu gehen. In der zweiten Zyklushälfte konzentrieren wir uns auf längere Ausdauereinheiten. Ich arbeite nicht in einer Phase gegen meinen Körper an, wo es nicht so optimal ist, sondern eher mit ihm.

Was bringt ein gesunder Zyklus für Vorteile für Sie?

Philipp: Es gibt viele die sagen „es ist doch viel einfacher, wenn ich keinen Zyklus habe, weil ich mir dann keine Sorgen machen muss, ob der Wettkampf auf die Periode fällt“. Der Vorteil jedoch ist: Die Produktion der Geschlechtshormone unterstützt den Aufbau der Muskulatur und fördert so unter anderem eine gute Knochendichte, was die Anfälligkeit für Stressfrakturen reduziert. Ich fühle mich besser, habe mehr Power, bin weniger verletzungsanfällig und ausgeglichener. Der Zyklus ist mein monatliches Feedback, ob ich gesund bin oder nicht.

Was sind Ihre sportlichen Wünsche für 2021?

Philipp: Es wäre für uns natürlich genial, wenn wir zu einem normalen Wettkampfgeschehen zurückkommen könnten. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als mich für Hawaii zu qualifizieren, da ein gutes Rennen zu zeigen, und meine Sponsoren zu repräsentieren.

