Legenden-Spiel als Höhepunkt

Anzeige

Mannheim.Der EuroChem Cup im russischen Novomoskowsk gilt in der Altersklasse U 12 als inoffizielle Weltmeisterschaft und bei dem international stark besetzten Turnier vertraten auch 2018 die Jungadler Mannheim unter den zwölf Mannschaften aus acht Nationen wieder die deutschen Farben. An die dritten Plätze von 2014 und 2015 konnte der Mannheimer Eishockeynachwuchs dieses Mal allerdings nicht anknüpfen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Metzeltin schloss den Wettbewerb auf dem neunten Rang ab.

„Der Schlüssel zum Turnier war letztlich schon das erste Spiel“, bekam es das Jungadler-Team von Coach Metzeltin gleich zu Beginn mit dem HC Klaipeda zu tun. Die Litauer wurden erst im Finale vom Gastgeber Victoria Nowomoskowsk mit 10:2 gestoppt. „Wir konnten das Spiel gegen Klaipeda beim Stand von 0:2 lange offen halten, aber am Ende hat man schon gemerkt, dass wir aktuell zu Hause nicht auf Eis trainieren“, kann das Metzeltin-Team erst in einigen Tagen in Mannheim wieder aufs Eis gehen. So hieß es am Ende 7:0 für Klaipeda und damit musste im zweiten Vorrundenspiel gegen die Leysin Sport Academy aus der Schweiz ein Sieg her, um das Viertelfinale zu erreichen.

„In diesem Spiel haben die Jungs wirklich gekämpft und es war sehr knapp. Nach der 4:5-Niederlage waren dann alle enttäuscht“, bedauert Metzeltin den verpassten Einzug in die runde der letzten Acht.