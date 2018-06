Lehrgang in Mannheim

Anzeige

MANNHEIM.Der Badische Fußball-Verband (bfv) bietet vom 5. bis 28. Juli den Trainerlehrgang Jugend (C-Lizenz) dezentral im Kreis Mannheim beim VfB Gartenstadt an. Voraussetzungen zur Teilnahme sind eine Mitgliedschaft in einem bfv-Verein, das vollendete 16. Lebensjahr und die aktive Teilnahme an allen Lerneinheiten.

Das Hauptaugenmerk dieses Lehrgangs liegt auf der Philosophie des Jugendfußballs, der Bewegungs- und Lebenswelt von Jugendlichen und damit einhergehend die Anforderungen und Aufgaben für einen Jugendtrainer. Weiterhin geht es gezielt um Trainingsinhalte und das Trainieren bei D- und C-Jugendlichen sowie bei B- und A-Jugendlichen.

Lehrgangsbeginn wäre am Donnerstag, 5. Juli um 17:30 Uhr, weitere Kurstage sind der 7., 12., 14., 26. und 28. Juli. Veranstaltungsort ist das Gelände des VfB Gartenstadt, Anemonenstraße 20-40. Lehrgangszeiten sind jeweils von donnerstags von 17:30 bis 20/ 21 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr. Online-Anmeldungen sind bis zum 3. Juli auf der Homepage des bfv möglich (www.badfv.de).