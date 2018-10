Leistung lohnt sich

Großsachsen.Der TVG Großsachsen landete mit dem 29:21 (15:11) gegen den HSC Coburg II einen immens wichtigen Erfolg gegen einen Konkurrenten um den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga. Im vierten Versuch gelang den „Saasemern“ der erste Heimsieg. Großsachsen kam gut in die Partie und lag meist mit ein bis zwei Treffern vorne. Das war vor allem dem starken Sandro Sitter im Gehäuse des TVG zu verdanken. Nach Coburgs Ausgleich zum 7:7 (17.) zog der TVG auf 10:7 (22.) davon, erhöhte bis zur Halbzeit auf 15:11 und nährte so die Hoffnungen auf den ersten Heimsieg.

Nach Wiederbeginn traf der starke Jan Triebskorn zum 16:11 (31.), die Partie schien in die richtigen Bahnen zu laufen. Coburg wirkte bieder und produzierte etliche Fehler. Doch plötzlich war der TVG völlig verunsichert und gab die Führung aus der Hand. Nach dem 16:15 (37.) nahm Trainer Stefan Pohl eine Auszeit. Gut, dass Michell Hildebrandt, Johannes Kadel und Triebskorn die Nerven im Griff hatten und zum 19:16 (45.) trafen. Auch eine Auszeit von Coburg konnte den TVG nicht mehr stoppen. Simon Reisig, Philipp Schulz und Denny Purucker sorgten für das beruhigende 22:16 (49.)

TV Großsachsen: Sitter (1), Boudgoust; Gunst J., Triebskorn (6), Schulz (4), Schneider, Spilger, Gunst P. (2), Kadel (3), Purucker (2), Straub, Reisig (5), Buschsieper (1/1), Hildebrandt (5). hm/red

