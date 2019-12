Lena Möllers zurück

Apeldoorn.Mit einer personellen Überraschung starten die deutschen Volleyballerinnen in die Vorbereitung auf ihre letzte Olympia-Chance für Tokio 2020. Bundestrainer Felix Koslowski berief erstmals seit fast zweieinhalb Jahren Zuspielerin Lena Möllers von den Roten Raben Vilsbiburg in seinen 16er Kader. Dies teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstag mit. „Nach der Verletzung von Pia Kästner haben wir auf ihrer Position eine Spielerin mit internationaler Erfahrung gesucht, die sie mitbringt. Daher freue ich mich sehr, dass sie zugesagt hat und uns auf diesem Weg unterstützt“, sagte Koslowski über die 29-jährige Möllers. Sie gehörte letztmals im August 2017 während der EM-Vorbereitung zum Kader.

Die Deutschen um Ausnahmespielerin Louisa Lippmann kämpfen vom 7. bis zum 12. Januar im niederländischen Apeldoorn um das letzte europäische Ticket für Olympia. Nur der Gewinner des Achter-Turniers ist in Tokio 2020 dabei. Zu den schärfsten Konkurrenten der deutschen Mannschaft zählen Vize-Europameister Türkei mit dem ehemaligen deutschen Bundestrainer Giovanni Guidetti und der Olympia-Vierte aus den Niederlanden. Koslowskis Team nimmt am 25. Dezember die Vorbereitung auf. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019