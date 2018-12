Lettischer Nationalspieler verstärkt Friedrichsfeld

Mannheim.Mit einem hochkarätigen Neuzugang gehen die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld am Samstag um 17 Uhr in ihr letztes Spiel vor der Winterpause: Raimonds Trifanovs kommt mit der Empfehlung von 70 Länderspielen für Lettland und war zuvor beim Drittligisten SG Nußloch am Ball. Dass er erst heute im Heimspiel gegen den Spitzenreiter und Meisterschaftsfavoriten HC Neuenbürg sein Debüt gibt, liegt an Formalitäten mit dem Spielerpass. Im Training ist der Rückraum-links-Spieler, der auch auf der Mitte eingesetzt werden kann, bereits seit vier Wochen und hat „einen super Eindruck“ gemacht, wie TVF-Trainer Marco Dubois findet.

Wunderdinge seien von Trifanovs natürlich nicht zu erwarten, aber er verstärkt das Kollektiv der Friedrichsfelder deutlich. Gegen Neuenbürg ist der TVF dennoch Außenseiter: „Wir spielen auf Sieg, wollen dem Favoriten das Leben möglichst schwer machen, aber es ist eine extrem schwere Aufgabe“, so Dubois, der aber alles daransetzen möchte, „um mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen“.

Mit 20 Jahren nach Deutschland

Mit Raimonds Trifanovs will Friedrichsfeld versuchen, Neuenbürg mehr als nur zu ärgern. Der Kontakt zu dem 32-jährigen gebürtigen Letten, der perfektes, akzentfreies Deutsch spricht, kam über mehrere Ecken zustande. „Wir haben mitbekommen, dass „Ray“ nach der Auflösung seines Vertrags in Nußloch praktisch vereinslos war. Er hat seinen Pass zwar bei der SGN gelassen, aber eigentlich nur pro forma, weil er ihn nicht brauchte“, erläutert TVF-Sprecher Florian Kuhn. Aber dann fehlte Trifanovs doch etwas. Er vermisste den Handball und die Gemeinschaft in einem Team. „Als sich die Friedrichsfelder bei mir gemeldet haben, habe ich mich ehrlich gefreut und nach einem Training hatte ich richtig Lust, hier mitzumachen“, so der Bauzeichner, der mit Frau und Tochter in der Region lebt und daher keinen allzu großen Aufwand für Training und Spiel betreiben muss. Denn das Zeitbudget war eines der Hauptgründe für ihn, dass er seinen Vertrag in Nußloch auflöste, nicht mehr dritte Liga spielen wollte und auch nicht mehr für Lettland antrat.

Im Alter von 20 Jahren kam Trifanovs aus seiner Heimat – er wohnte nahe der Hauptstadt Riga – nach Deutschland. Zuerst spielte er sechs Jahre für den VTZ Saarpfalz in der dritten und vierten Liga, wechselte dann in den Norden zum SV Beckdorf (3. Liga). Die Arbeit brachte ihn dann nach nur einem Jahr wieder zurück in den Süden und zur SG Nußloch. Dort hatte er eigentlich einen Vertrag bis 2019, den er aber schließlich auflöste – zum Glück für die Friedrichsfelder.

„Er ist nicht nur spielerisch eine Verstärkung für uns, sondern hat auch eine sehr positive Art“, freut sich Florian Kuhn über den Neuzugang. Und auch der Lette freut sich über die „tolle Gemeinschaft“ beim TVF und will seinen Teil dazu beitragen, dass die Friedrichsfelder erfolgreich sind. Vielleicht reicht es nicht gleich für einen Punktgewinn gegen Neuenbürg, aber spätestens im neuen Jahr will er sich mit seiner neuen Mannschaft dann ins sichere Mittelfeld zu verbessern. me

