Letzte Chance für die Eulen

Ludwigshafen.Es ist die letzte Chance: Die Eulen Ludwigshafen empfangen in der Handball-Bundesliga am Sonntag, 16 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle den Bergischen HC. Verlieren ist verboten, denn bei noch drei Spielen haben die Ludwigshafener fünf Punkte Rückstand auf den Drittletzten VfL Gummersbach. Das heißt: Am Sonntag muss ein Sieg her, sonst ist der Abstieg in die Zweitklassigkeit nicht mehr zu verhindern.

„Der BHC spielt als Bundesliga-Aufsteiger aus meiner Sicht eine herausragende Saison. Speziell die Schweden-Achse mit Max Darj und Linus Arnesson ist sehr stark“, hat Eulen-Coach Ben Matschke mächtig Respekt vor dem Tabellensiebten. Bis auf Rückraumakteur Azat Valiullin hat Eulen-Coach Matschke aber seine Stammkräfte zur Verfügung. „Wir wollen unseren Plan bis zum Ende umsetzen – dafür brauchen wir die Unterstützung unserer treuen Fans“, betont Matschke. bol

