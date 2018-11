Letzte Meter ins neue Jahr

Heddesheim.Die Laufsaison in der Region ist eigentlich beendet, den Schlusspunkt setzt aber traditionell der Heddesheimer Silvesterlauf, bei dem am 31. Dezember die letzten Kilometer Richtung neues Jahr abgespult werden können. Im Mittelpunkt steht dabei wieder die Heddesheimer Meile über 7,7 Kilometer, die um 11.11 Uhr an der Nordbadenhalle gestartet wird. Die Anmeldung für den 29. Silvesterlauf ist ab sofort freigeschaltet, unter allen Teilnehmern, die sich bis zum 5. Dezember anmelden, verlost der Veranstalter ein verlängertes Wochenende in einem Aktiv-Hotel. Neben der „Meile“ stehen ab 10 Uhr der Bambini-Lauf, der Schüler-Lauf und die Mini-Meile auf den Programm. th/red

Info: Info und Anmeldung unter heddesheimer-sl.de

