Letzter Lauf des Jahres

Die Meilen-Siegerin 2017: Julia Bongiovanni aus Schriesheim. © Nix

Heddesheim.Der Höhepunkt des 29. Heddesheimer Silvesterlaufs mit Start und Ziel an der Nordbadenhalle wird am Montag um 11.11 Uhr gestartet. Im vergangenen Jahr waren Isaac Kibrom (TSV Rot, 23:39 Minuten) und Julia Bongiovanni (Schriesheim, 28:26) über die 7,7 Kilometer des Meilen-Rennens die schnellsten Teilnehmer. Sie schrammten damals nur knapp an den Streckenrekorden der Mannheimer Lea Düppe (28:20) und Tobias Arnold (23:36) vorbei.

Eröffnet wird das letzte Laufereignis des Jahres allerdings schon um 10 Uhr mit dem Bambinilauf über 700 Meter. Die Interessengemeinschaft Sport der Heddesheimer Vereine, IGSH, hat gezielt Schulen und Kindergärten besucht, um Kinder und Jugendliche auch für den Schülerlauf über 1,4 Kilometer ab 10.19 Uhr zu motivieren. Um 10.35 Uhr geht es über 4,4 Kilometer dann rund um den Badesee.

Online-Anmeldung weiter möglich

Neben den Spitzensportlern gibt es aber auch viele Stammgäste wie beispielsweise die Heddesheimerin Renate Kiefer-Schlick. Sie hat bislang alle Silvesterläufe mitgemacht, wird in diesem Jahr allerdings wegen eines Bänderrisses fehlen. „Außerdem freuen wir uns wieder über etliche Starter vom AK Flucht und Asyl in Heddesheim. Hier liefert der Sport seinen Beitrag zur Integration“, sagt Hauptorganisator Markus Kunkel von Veranstalter OBM.

Bislang liegen 400 Anmeldungen vor. Auf der Homepage www.hedesseheimer-sl.de ist die Online-Anmeldung weiter möglich. AT

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018