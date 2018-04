Anzeige

Leutershausen.Die SG Leutershausen hat sich im vorletzten Heimspiel der Saison mit 23:23 (11:11) vom TV Gelnhausen getrennt. In der Oststaffel der 3. Handball-Liga haben die Roten Teufel nach der Niederlage am vergangenen Wochenende einen wichtigen Punkt eingefahren. „Wir haben uns unglaublich bemüht, im Angriff alles versucht. In der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen stärker. Am Ende wäre es natürlich schön gewesen, wenn der letzte Ball reingeht. Die Jungs wachsen an diesen Ergebnissen. Wir müssen uns nicht schämen für das, was wir abgeliefert haben“, sagte SGL-Trainer Marc Nagel.

Die SGL fand gegen die dichte TVG-Deckung in der Anfangsphase kaum Mittel, erst nach fünf Minuten netzte Sascha Pfattheicher erstmals für die Roten Teufel ein. Generell fielen wenige Tore. Das lag auch an Alexander Hübe. Der Schlussmann der Bergsträßer war erneut glänzend aufgelegt. So stand es nach 19 Minuten lediglich 5:5. Absetzen konnte sich kein Team, zur Halbzeit waren die Zuschauer so schlau wie zu Beginn: 11:11-Unentschieden.

Offen, hektisch, zerfahren

Es ging in diesem Rhythmus weiter, eine richtige Struktur brachte aber keine Mannschaft ins Spiel. SGL-Kapitän Niklas Ruß sorgte 20 Minuten vor Schluss erstmals für eine Führung der Hausherren und versenkte souverän vom Siebenmeterstrich.