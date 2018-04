Leutershausen hofft auf Trendwende

Anzeige

Leutershausen.Für die SG Leutershausen steht das vorletzte Heimspiel der Saison an. Die Roten Teufel erwarten in der 3. Liga Ost am Samstag den TV Gelnhausen. Anwurf ist um 19 Uhr in der Heinrich-Beck-Halle. „Wir wollen zurück in die Erfolgsspur kommen. Das Ziel muss ganz klar sein, die verbleibenden Spiel zu gewinnen. Die vergangenen Begegnungen sind natürlich nicht optimal gelaufen, wir wollen nicht noch weiter abrutschen“, sagt Mark Wetzel, Sportlicher Leiter der SGL. Aktuell rangiert Leutershausen auf dem sechsten Platz der Oststaffel.

Nach dem Auftritt gegen Gelnhausen folgt ein weiteres Heimspiel gegen den SV Anhalt Bernburg sowie das letzte Saisonspiel beim HSV Bad Blankenburg. In den vergangenen fünf Partie blieb Leutershausen sieglos, verbuchte lediglich zwei Zähler durch die Unentschieden in Baunatal und gegen Nieder-Roden. Gelnhausen ist bislang ein gerngesehener Gast und steckt auch wegen der Auswärtsschwäche noch mitten im Abstiegskampf. WN/ü