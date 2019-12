Leutershausen mit breiter Brust

Wetzlar.Handball-Drittligist SG Leutershausen will dem Jahr 2019 mit einem weiteren Sieg die Krone aufsetzen. Am Samstag (19.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Frank Schmitt bei der Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar an. „Das ist eine sehr gute Mannschaft“, sagt Schmitt. Im Hinspiel Ende August empfing die SGL die HSG Wetzlar zum ersten Heimauftritt der Saison, tat sich lange schwer und gewann erst in letzter Minute mit 24:23. „Das war wichtig, weil es unsere ersten Punkte in dieser Saison waren“, sagt Schmitt. Mut macht, dass die Roten Teufel einen Lauf und seit vier Spielen in Serie nicht verloren haben. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019