Leutershausen zu fehlerhaft

Erlangen.Die letzte Auswärtsreise der Saison war erfolglos. Während am Samstagabend die Bundesligareserve des HC Erlangen in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle verdiente Spieler verabschiedete und mit Freibier den Heimsieg begoss, schlichen die Akteure der SG Leutershausen leise vom Parkett. Mit 25:32 (12:18) mussten sich die Drittliga-Handballer der SGL bei den Mittelfranken geschlagen geben, die personalgeschwächte Mannschaft von Trainer Frank Schmitt erlaubte sich insgesamt zu viele Fehler, die die junge Erlangener Auswahl mit schnellen Gegenstößen eiskalt bestrafte. Erfreulich war immerhin, dass SGL-Abwehrchef Manel Cirac sein Comeback feierte. „Das ist aktuell einfach eine sehr schwierige Situation“, sagte Schmitt. „Wenn im Rückraum so viele Stammkräfte fehlen, dann wird es einfach extrem hart.“

SG Leutershausen: Hübe, Döding – Bernhardt (2), Schwarz, Stippel (1), P. Jaeger (7), Ruß (4), Cirac (1), Schwechheimer, Gasser, Hornstein (1), Seganfreddo (1), Mantek, Pauli (8/4), Streitberger. tm/red

