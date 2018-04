Licht und Schatten bei Tornados

Anzeige

HAAR.Ein Sieg und eine Niederlage – das ist die Bilanz der Mannheim Tornados nach ihrem Baseball-Bundesliga-Doubleheader bei den Haar Disciples. Nach dem 10:5-Sieg am Samstag verlor das Team von David Daniels gestern bei den Münchnern knapp mit 3:4. In der Tabelle der Bundesliga Süd belegen die Wirbelwinde nach acht Auswärtsspielen in Folge den fünften Rang.

„Die Bilanz von 4:4 Siegen ist in Ordnung“, befand Tornados-Präsident Peter Engelhardt und betonte: „Die Liga ist eben viel ausgeglichener als noch in der vergangenen Saison. Ulm hat gegen Regensburg ein Spiel gewonnen, Heidenheim gegen Saarlouis am Sonntag nur knapp gesiegt. Das ist alles keine Laufkundschaft mehr. Deshalb kann ich mit der Bilanz gut leben.“

Bis auf die 0:18-Niederlage im dritten Saisonspiel bei den Regensburg Legionäre lieferten die Tornados ganz gute Leistungen ab. Auch dem Präsidenten ist aber aufgefallen: „Wir hauen noch zu wenig. Da könnte von dem einen oder anderen in der Schlagformation schon noch ein bisschen mehr kommen. Da ist Luft nach oben.“