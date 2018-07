Lierz: „Die Qualität stimmt“

Anzeige

Heddesheim.Lob von allen Seiten für den Ausrichter SG Heddesheim, großer Respekt für den Turniersieger SG Leutershausen und ein Fingerzeig für das Oberliga-Team der Gastgeber: Der Handball-Edeka-Cup erfüllte die Vorstellungen der Veranstalter voll und ganz. „Es lief richtig rund. Die Hitze war natürlich extrem, aber die Mannschaften haben sich davon kaum beeindrucken lassen“, sah Thomas Schmid von der Turnierleitung „einen extrem starken Edeka-Cup“.

Dass am Ende die SG Leutershausen mit einem 25:22-Erfolg gegen Hochdorf den Sieg mit an die Bergstraße nahm, kam zwar nicht überraschend, aber dass sich mit Hendrik Wagner ein Akteur beim Drittligisten in den Vordergrund spielte, der letztes Jahr noch in der Badenliga für Wiesloch auflief, war nicht zu erwarten. Dass unter anderem noch der bundesliga-erfahrene Niklas Ruß fehlte, unterstreicht die Klasse, die die SGL im Kader hat.

Pfälzerinnen dominieren Nichts mit dem Ausgang des Edeka-Cups in Heddesheim hatten in diesem Jahr die badischen Handballerinnen zu tun: Für die vier Badenligisten SG Heddesheim, HG Saase, TSV Amicitia Viernheim und TSG Wiesloch war das Turnier schon nach der Vorrunde beendet, die vier Pfälzer Oberligisten machten die ersten Plätze unter sich aus. Im Spiel um Platz drei gewann der VTV Mundenheim mit 25:24 gegen die Südpfalz Tiger, das Endspiel dominierte die TSG Friesenheim mit 22:18 gegen die HSG Wittlich. Allerdings fehlten bei den Mannschaften aus der Region einige Leistungsträger urlaubsbedingt. me

Angesichts der starken Konkurrenz war es indes nicht verwunderlich, dass die SG Heddesheim nur zu einem Erfolg kam: „Beim 21:15 am Sonntagvormittag gegen die HSG Worms haben wir wirklich gut gespielt und verdient gewonnen“, meinte SGH-Neuzugang Marlon Lierz. Der linke Rückraumspieler kam vom TV Friedrichsfeld zurück nach Heddesheim, nachdem er dort bereits in der A-Jugend-Bundesliga am Ball war. Nach einer Zwischenstation in Leutershausen – „damals war die Chancel, Zweite Liga zu spielen einfach extrem groß“ – und dem durchwachsenen Jahr in Friedrichsfeld, will er nun in der Oberliga durchstarten. „Mein Ziel ist es, möglichst viele Spielanteile zu bekommen und mich weiterzuentwickeln“, so der 20-Jährige.