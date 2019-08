Lindenhof effektiv – Sieg aber zu hoch

Mannheim.Der Auftakt der Saison in der Fußball-Kreisliga war reich an Toren, in den acht Partien fielen 40 Treffer. Erster Spitzenreiter ist Aufsteiger FC Hochstätt Türkspor, der 5:0 gegen Reilingen gewann. Die anderen beiden aus der Kreisklasse gekommenen Mannschaften VfR Mannheim und FV Ladenburg verloren ebenso wie die Landesliga-Absteiger SG Hemsbach und TSG Plankstadt.

Lindenhof – Ladenburg 5:1 (1:0)

Mit einem verdienten, aber zu hoch ausgefallen Sieg startete der MFC Lindenhof in die Saison. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte versuchte der FV Ladenburg auszugleichen, doch die effektiven Platzherren entschieden das Spiel innerhalb von drei Minuten. Dem FVL gelang nur noch Ergebniskosmetik.

Gartenst. II – Friedrichsf. 2:4 (2:1)

Die Partie war zunächst ausgeglichen. Doch nach dem Wechsel waren die Germanen des FC Friedrichsfeld am Drücker und einfach cleverer als die Spieler des VfB Gartenstadt, die vor dem Tor versagten.

Hochstätt – SC Reilingen 5:0 (4:0)

Vor der Pause dominierte der FC Hochstätt Türkspor klar und hätte auch noch höher führen können. In der zweiten Hälfte kam Reilingen dann zwar besser ins Spiel, wurde aber nie wirklich gefährlich.

Rheinau – VfR Ma. II 2:1 (1:1)

Zwischen dem SC Rot-Weiß Rheinau und Aufsteiger VfR Mannheim, der mit zwei Akteuren aus dem Verbandsliga-Kader antrat, entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung. Rheinaus durch zwei schön herausgespielte Tore erzielter Sieg war daher etwas glücklich.

Hemsbach – SV Enosis 2:4 (0:2)

In der ersten Hälfte schien die SG Hemsbach gar nicht auf dem Platz zu sein, so h atte Enosis leichtes Spiel. Nach der Pause waren die Platzherren wie ausgewechselt, nutzten aber ihre Chancen nicht. Aufgrund der ersten 45 Minuten ist der Sieg des SVE in Ordnung.

Viernheim – Plankstadt 3:0 (1:0)

Unter dem neuen Trainer Marc Willems begann der TSV Amicitia Viernheim furios, doch dann fehlte das Tempo und sahen die Zuschauer auch von der TSG Plankstadt nur noch Sommerfußball. Dennoch gewann Viernheim verdient, ließ aber viele Chancen liegen.

Lützels. – Hockenheim 4:1 (3:0)

Die TSG Lützelsachsen spielte in der ersten Halbzeit stark, kombinierte gut und stand hinten kompakt. Danach schaltete sie einen Gang zurück, doch der FV Hockenheim zog daraus keinen Nutzen. Der Gegentreffer war ein Abstauber.

Wallstadt – Leutershaus. 5:1 (2:0)

Die SpVgg Wallstadt hatte ihren Saisonauftakt bereits am Freitag und bot gegen den FV Leutershausen eine rundum gute Mannschaftsleistung. Sie war präsent, kontrollierte das Spiel, verwertete ihre Chancen und wollte den Sieg mehr als die Gäste von der Bergstraße.

