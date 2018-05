Lindenhof fahrlässig, Ladenburg bemüht

Anzeige

Weinheim II – Lützels. Abbruch

Das Spiel wurde beim Stand von 2:1 für die TSG Weinheim abgebrochen (81.). Zwei Tore (78., 81.) hatten Weinheim in Führung gebracht. Beim letzten Treffer protestierte die TSG Lützelsachsen wegen eines nicht geahndeten Fouls. Deswegen rempelte Tobias Malchow (Lützelsachsen) den Schiedsrichter Adrian Bartoschek (SV Sandhausen) an, sah Rot und habe ihn, so Weinheims Spielleiter Reiner Werner, noch einmal angefasst. Daraufhin habe sich der Unparteiische bedroht gefühlt und die Partie beendet.

Turanspor – FK Srbija 1:2 (1:1)

In einem offenen, guten Spiel war Srbija etwas besser, weil es seine Chancen verwertete und nach dem verdienten „Dreier“ wieder auf Rang drei kletterte. Der 1. FC Turanspor ist wieder in Abstiegsgefahr.

Neulußheim – Ed.-Neckarh. 0:0

Das Unentschieden hilft keinem der Kellerkinder, ist aber gerecht. Olympia Neulußheim (14./28 Punkte) hätte zwar schon früh mit 2:0 führen müssen, aber auch die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen (15./23) hatte beste Möglichkeiten.

Hemsbach – Friedrichsf. 3:0 (1:0)

Die SG Hemsbach braucht noch vier Punkte zum Meistertitel, der FC Germania Friedrichsfeld hat sich wohl aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Der Sieg des Spitzenreiters war dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdient, der Ball lief hervorragend und die SG war die ganz Zeit über am Drücker.

Hockenheim – Reilingen 2:1 (0:0)

Der SC Reilingen hatte die besseren Chancen, traf aber erst nach dem Wechsel zum 1:0. Das war der Weckruf für den FV Hockenheim. Nach dem Ausgleich entwickelte sich ein offenes Spiel, doch der SCR vergab einen Elfmeter und damit das 2:2.

