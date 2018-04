Lindenhof verschafft sich Luft nach unten

Anzeige

MANNHEIM.In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, verschaffte sich der MFC Lindenhof II Luft im Abstiegskampf. Im Aufstiegsrennen behauptete sich der FV Brühl II gegen den SC Pfingstberg mit einem sensationellen Torfestival. Die Zuschauer sahen zwölf Tore. Der FC Neckarhausen befindet sich indes auf Formsuche. Unschöne Szenen führten beim VfR II zu einem Spielabbruch.

Brühl II – Pfingstberg 8:4 (2:2)

Eine spektakuläre Torflut gab es beim Topspiel zwischen dem FV Brühl II und dem SC Pfingstberg-Hochstätt. Zunächst glich der FVB einen 0:2-Rückstand noch in der ersten Halbzeit aus. Nach der Pause spielte sich die Brühler Mannschaft dann in einen Torrausch. Zwar blieb der SC Pfingstberg hartnäckig und kam so zum Anschluss. Aber in der Schlussphase ließ Brühl die Muskeln spielen und machte mit drei schnellen Toren den 8:4-Sieg perfekt.

Lindenhof II – Seckenh. 3:0 (2:0)

Einen hochverdienten und ungefährdeten 3:0-Sieg fuhr der MFC Lindenhof II gegen den SV Seckenheim ein. Nach ausgeglichenem Beginn übernahm der MFC die Kontrolle über die Partie und ließ Seckenheim kaum einmal gefährlich ins Spiel kommen.