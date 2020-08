Lindenhof will Hockenheim ärgern

Mannheim.Nur drei Tage nach dem Halbfinale des Wettbewerbs 19/20 startet am Wochenende die neue Auflage des Mannheimer Fußball-Kreispokals. Dort heißt es in der ersten Runde wieder David gegen Goliath, Herausforderung unter Wettbewerbsbedingungen oder ein Härtetest vor der sich abzeichnenden Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Klar in die erste Kategorie gehört die Partie des B-Ligisten MFC 08 Lindenhof II gegen den Kreisligisten FV 08 Hockenheim. „Wir können den Gegner ärgern. Um zu gewinnen, benötigen wir aber einen sehr guten und Hockenheim einen sehr schlechten Tag“, sagt MFC-Trainer Manuel Sälzler. Ein interessanter Vergleich wartet in Feudenheim, wo die DJK auf seinen zukünftigen A-Klassen-Konkurrenten SSV Vogelstang trifft. SSV-Trainer Manfred Kern schiebt die Favoritenrolle in den Nachbarort: „Dennoch traue ich meiner Mannschaft einiges zu.“

Das einzige Kreisliga-Duell bestreiten der FC Germania Friedrichsfeld und der MFC 08 Lindenhof. wy

