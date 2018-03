Lob, aber keine Punkte

Anzeige

MANnHEIM.Fußball-Landesligist SV Waldhof II verteidigte mit einem hart erkämpften 3:2 (1:1) beim abstiegsbedrohten VfL Kurpfalz Neckarau die Tabellenführung. In einer sehr guten Landesliga-Partie machten die Platzherren viel Druck und gingen in der 24. Minute mit 1:0 in Führung: Patrick Piontek zog aus 20 Metern ab und der Ball zappelte zur Freude von Trainer Richard Weber im Netz der Waldhöfer. Doch Neckarau brachte den Primus nur 180 Sekunden später zurück ins Spiel: Keeper Burak Polat hielt bei einer Flanke den Ball nicht fest. Mete Celik staubte zum 1:1 ab (27.).

Nach einem weiteren individuellen Fehler der Neckarauer ging der SVW II direkt nach dem Seitenwechsel mit 2:1 durch Dennis Franzin in Front (46.). „Wir haben Moral bewiesen, gekämpft und den SV Waldhof II weiter vor große Probleme gestellt“, befand der Neckarauer Teamchef Lacky Paschaloglou.

Neckaraus Piontek trifft doppelt

Der VfL Kurpfalz fand noch einmal zurück in die Begegnung. Diesmal patzte der Waldhöfer Schlussmann Konstantin Weiss. Piontek war zur Stelle und traf mit seinem zweiten Tor des Tages zum 2:2 (81.). Aber wieder hielt die Neckarauer Freude nicht lange. Bei einem Standard passte beim VfL Kurpfalz niemand auf den Waldhöfer Patrick Heinzelmann auf. Der Verteidiger stand ganz allein am langen Pfosten und drückte den Ball zum 3:2-Siegtreffer ein (83.). Bei Neckarau sah in der Nachspielzeit noch Stephan Abel wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. „Die Waldhöfer haben uns gelobt, aber dafür können wir uns mal wieder nichts kaufen“, sagte Paschaloglou. bol