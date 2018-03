Lob für Trainer-Doppelspitze

Anzeige

VIERNHEIM.Mit dem 1:0-Sieg gegen den SC Käfertal hat die SG Viernheim am vergangenen Wochenende für eine kleine Überraschung in der Fußball-Kreisklasse A I gesorgt. SG-Abteilungsleiter Francesco Ferraraccio sah eine gute Viernheimer Mannschaft: „Es hätte auch höher ausgehen können, die Chancen dazu waren da.“

Es war die Rehabilitierung für das 1:2 gegen den FV Leutershausen in der Vorwoche, bei dem Schlüsselspieler Daniel Jeremic noch gefehlt hatte. Gegen Käfertal war der Defensivspezialist wieder auf der „Sechs“ vor der Abwehr präsent. „Er ist sehr wichtig und man merkt, dass das ganze Team mehr Spannung hat, wenn er spielt“, weiß Ferraraccio um seine Bedeutung.

Durch den Sieg ist der Abstand auf den Abstiegsplatz auf zehn Punkte angewachsen. Für Ferraraccio allerdings noch kein Grund, sich zurückzulehnen. „Das Polster ist in meinen Augen noch nicht groß genug. Wir schauen immer mit einem Auge nach unten, haben jetzt aber auch den Anschluss an Heddesheim II hergestellt“, sagt Ferraraccio, der selbst den Sprung ins sichere Mittelfeld noch nicht nicht ganz abgeschrieben hat. Richten soll es seit Vorbereitungsbeginn ein Trainergespann – eine ganz neue Konstellation bei den Südhessen. Werner Brockenauer und Markus Sittardt, bis zur Winterpause in Diensten des B-Ligisten SV Rippenweier, führen die SG Viernheim nun gemeinsam.