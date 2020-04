Lockerungen gefordert

Mannheim.In einem offenen Brief hat sich der Sportkreis Mannheim an die Politik gewandt und fordert mit Blick auf die aktuellen Corona-Beschränkungen, dass künftig Einzelsportarten ohne Körperkontakt unter den gebotenen Auflagen grundsätzlich wieder erlaubt werden. Was Mannschaftssportarten angehe, könnte nach Vorstellung des Sportkreises eine Orientierung an der geplanten Vorgehensweise der Schulöffnungen im Sinne einer stufenweisen Lockerung erfolgen. Auch die unterschiedliche Behandlung von Profi- und Leistungssport ist für die Vertreter des Sportkreises nicht nachvollziehbar. „Es ist notwendig, diese unterschiedliche Behandlung unter strenger Beachtung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften schnellstens aufzuheben, so dass alle Vereinsmitglieder wieder die Möglichkeit erhalten, ihren Sport bestmöglich und sicher auszuüben“, heißt es in dem von der Sportkreis-Vorsitzenden Sabine Hamann unterzeichneten Schreiben.

Rheinland-Pfalz geht andere Wege

Um die finanziellen Schäden von den Vereinen so weit als möglich abzuwenden, sollten zudem Hilfsprogramme schnellstmöglich bei den Vereinen ankommen, diese aber insbesondere auch über mögliche Unterstützungsmaßnahmen umfassend und niederschwellig informiert werden. „Damit sich aus dieser gesellschaftlichen Verantwortung nun nicht eine für unsere Vereine existenzgefährdende soziale Distanz entwickelt, ist der Einstieg in ein professionelles Krisenmanagement unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Prognosen nötig“, fordert der Dachverband.

Im Gegensatz zu Baden-Württemberg hat Rheinland-Pfalz für Individualsportler die Benutzung von Sportanlagen wieder für zulässig erklärt. „Individualsport im Freien ist zu Freizeit- und Trainingszwecken zulässig“, heißt es in einer Mitteilung des Landessportbunds Rheinland-Pfalz vom Montag. red

