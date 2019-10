Lösbare Aufgaben

Mannheim.In der Ringer-Regionalliga Baden-Württemberg stehen alle drei NBRV-Teams vor lösbaren Aufgaben. Spitzenreiter SRC Viernheim reist zum Tabellensiebten WKG Weitena-Wieslet in den Südschwarzwald und sollte im Normalfall auch beide Punkte von dort mitnehmen. Der ASV Ladenburg möchte mit einem Auswärtserfolg bei Schlusslicht TuS Adelhausen II weiter seinen Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle stabilisieren.

Nicht ganz so leicht wird es wohl der KSV Schriesheim vor eigenem Publikum (Sa. 19.30 Uhr) gegen den starken Aufsteiger KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt haben. Die Württemberger rangieren mittlerweile auf Platz zwei der Tabelle und werden gewiss eine harte Nuss für die Bergsträßer.

Eiche schon am Freitag gefordert

Die Oberliga bietet am letzten Kampftag der Vorrunde noch einmal einige vielversprechende Partien: Der KSV Ispringen hat bereits am Freitag (20.30 Uhr) den RSC Eiche Sandhofen zu Gast, der sich zuletzt gegen Tabellenführer Nieder-Liebersbach teuer verkauft hat und auf eine Überraschung hofft. Der KSV Malsch trifft zuhause auf den zuletzt recht starken AC Ziegelhausen, hier sind die Heidelberger Gäste leicht favorisiert. Die KG Laudenbach/Sulzbach hat mit SV Germania Weingarten ebenfalls einen nicht zu unterschätzenden Gegner zu Gast und wird wohl einmal mehr an ihre Leistungsgrenzen gehen müssen.

Ziemlich sicher ist zu erwarten, dass Spitzenreiter SVG Nieder-Liebersbach im Heimkampf gegen Nachbar KSV Hemsbach beide Punkte und die inoffizielle „Herbstmeisterschaft“ holt. TP

