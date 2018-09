Los-Fee sorgt für Kreisliga-Duell

MANNHEIM.In der Halbzeitpause des Neckarauer Derbys zwischen dem TSV und dem VfL Kurpfalz II (2:1) wurden die nächsten Runden im Mannheimer Kreispokal ausgelost. In einer Reduzierungsrunde treten am 3.Oktober die TSG Lützelsachsen II (B-Klasse) und der FC Viktoria Neckarhausen (A-Klasse) sowie der FV 03 Ladenburg II (B-Klasse) und die TSG Rheinau (A-Klasse) gegeneinander an. Der Sieger der ersten Partie erwartet im Viertelfinale am 1. November den Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim. Der Gewinner der zweiten Begegnung hat es dann mit dem Kreisligisten SV Enosis Mannheim zu tun.

In den beiden weiteren Viertelfinalspielen stehen sich der VfR Mannheim II (A-Klasse) und der VfB Gartenstadt II (Kreisliga) sowie die beiden Kreisligisten FC Germania Friedrichsfeld und 1.FC Turanspor Mannheim gegenüber. Die Sieger der Viertelfinalspiele sind dann bereits für die erste Runde des Badischen Verbandspokals der Saison 2018/19 qualifiziert. wy

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018