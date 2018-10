Louis Arnold siegt auf dem Nürburgring

Adenau/Mannheim.Dabei sein ist schön, gewinnen viel schöner. Das gilt auch für den neunjährigen Kart-slalomfahrer Louis Arnold. Der Viertklässler aus Mannheim-Seckenheim hatte zu Saisonbeginn gehofft, sich für den Bundesendlauf auf dem Nürburgring zu qualifizieren. Jetzt hat er ihn mit drei fehlerfreien Läufen sogar gewonnen. „Ich bin einfach nur glücklich, dass ich eine aufregende Saison mit dem bundesdeutschen ADAC-Meistertitel krönen konnte. So richtig realisieren, was da passiert ist, werden ich und meine Familie erst in den nächsten Tagen“, sagte Louis freudestrahlend.

In Nordbaden noch Dritter, holte sich das Talent, das der „MM“ in seiner Serie „Stark im Sport“ vorgestellt hatte, etwas überraschend den Meistertitel in Baden-Württemberg. „Die Präzision des Schweizer Uhrwerkes hat sich nach Mannheim verlagert“, wurde der Fahrer des MSC Altenbach bei der Siegerehrung angekündigt. Die Konkurrenz in seiner Klasse, der K1, war enorm. 51 Teilnehmer aus ganz Deutschland kämpften um den prestigeträchtigen Titel, doch der „Hitzeblitz“, so sein Spitzname, dominierte das Feld und erhielt neben dem Pokal und einem goldenen Siegerkranz auch einen Satz Kartreifen.

Die Pneus kann das Team gut gebrauchen. „Nächstes Jahr geht es in die nächsthöhere Altersgruppe, die K2, und auch wenn ich dieses Jahr sehr erfolgreich abschließen konnte, muss man mit den Zielen realistisch sein. Das erste Jahr einer Altersklasse ist das „Lernjahr“ – da wäre ich mit einer guten Platzierung im Mittelfeld bereits zufrieden. Alles weiter oben - werde ich nicht ,Nein’ zu sagen“, gibt sich Louis angriffslustig.

