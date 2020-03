Louis Mai hat es eilig

Frankfurt/Oder.Louis Mai vom 1. Mannheimer Judoclub hat den nächsten großen Schritt in seiner Karriere gemacht und sich eine Woche vor seinem 19. Geburtstag mit Gold bei den deutschen U-21-Meisterschaften in der Klasse bis 90 kg selbst beschenkt. Er gewann alle seine Kämpfe vorzeitig mit Ippon und sicherte sich die Medaille souverän. In seinem Verein kann sich keiner an einen ähnlich großen Erfolg bei einer „Deutschen“ erinnern.

Es war ein Titel mit Ansage und setzte Mai gehörig unter Druck. „Ich wollte unbedingt gewinnen, aber es ging auch um die Qualifikation für die EM und WM“, spürte er zudem die hohen Erwartungen, die der Bundestrainer an ihn stellte. Dass er im Finale dann mit Johann Lenz (TSV Großhadern) seinen direkten Nominierungskonkurrenten aus dem Nationalkader zum Gegner hatte, passte ins Bild. Doch Mai, der seit seiner Aufnahme in den Bundeskader NK 1 an den Bundesstützpunkt in Stuttgart wechseln musste, im dortigen OSP-Internat wohnt, aber an den Wochenenden und in den Ferien weiterhin im heimischen Mannheimer Dojo trainiert, behielt einen kühlen Kopf. Schon nach gut einer Minute erwischte er Lenz mit einem Fußfeger und warf ihn zur Begeisterung seiner Trainer Carmen Bruckmann, Stefan Saueressig (beide 1. MJC), Pedro Guedes (Bund) sowie Abderraman Brenes la Roche (Land) – Ippon. „Ich bin unheimlich erleichtert und auch stolz auf mich“, gestand der Jüngste von drei Mannheimer Judo-Brüdern nach seinem ersten DM-Gold. In der U 18 hatte er sich zweimal mit Bronze begnügen müssen, bei seinem ersten Start in der U 21 2019 mit Silber, die DM der Männer im Januar endete für ihn auf Rang fünf eher enttäuschend.

Also schmiedete er mit seinen Betreuern einen Masterplan, der voll aufging: „Ich hatte einen speziellen Kraftplan vom Bundestrainer, mit dem Landestrainer habe ich mich dann judospezifisch auf den Wettkampf vorbereitet. Außerdem hat Carmen (Bruckmann, Anmerkung der Redaktion.) Videos von Johann angeschaut und mit mir besprochen. Im Kampf konnte ich mich dann sehr gut auf ihn einstellen.“

Auf der Überholspur

Bereits der Auftakt der „Deutschen“ verlief ganz nach Wunsch. Gegen den Bayern Arne Steinbauer schonte Mai bereits nach 19 Sekunden seine Kräfte, gegen den Sachsen Niklas Schießl stand er nach 80 Sekunden als Sieger fest. Im Viertelfinale hatte er den Berliner Mika Will nach 53 Sekunden geschlagen, im Halbfinale benötigte er gegen seinen württembergischen Trainingspartner Kai Schmidt (Sindelfingen) 1:25 Minuten. Ähnlich überzeugend hatte auch sein Finalgegner Johann Lenz seine Kämpfe gewonnen, doch als es ums Ganze ging, spielte Mai seine Trümpfe perfekt aus.

Der DM-Sieg war umso wichtiger, weil wegen des Coronavirus’ die weiteren Quali-Turniere für die WM (Sommer) und EM (Herbst) in Bremen und Malaga auf der Kippe stehen. International möchte der Schüler des Berufskollegs in der Stuttgarter Cotta-Schule, der nach dem Abi Physiotherapie studieren will, auf jeden Fall um Medaillen kämpfen.

