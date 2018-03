Louis Mai holt DM-Bronze

Anzeige

Herne.Louis Mai hat bei den Deutschen Meisterschaften der U 18 in der Klasse -90 kg Bronze gewonnen, doch richtig freuen konnte sich der 16-Jährige vom Judoteam Heidelberg/Mannheim nicht. Schließlich war er als Favorit nach Herne gereist.

Diesen Status rechtfertigte er in den ersten drei Kämpfen in beeindruckender Weise, denn er beendete alle in einer Zeit von unter 50 Sekunden, dominierte klar und überzeugte mit starken Techniken. Doch im Halbfinale wurde ihm eine kleine Unaufmerksamkeit zum Verhängnis. Als er dachte, er hätte schon mit Ippon gewonnen, reagierte sein Gegner blitzschnell und nahm Mai in einen Haltegriff, aus dem er sich nicht mehr befreien konnte. Im Kleinen Finale machte er dann nach 31 Sekunden alles klar. sd