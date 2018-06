LSV Ladenburg weiter in der A-Klasse

Anzeige

LADENBURG.Überraschende Wendung beim Traditionsverein LSV 64 Ladenburg. Der Fußball-A-Ligist, der nach dem Exodus seiner Herren-Mannschaft vor dem Aus stand, wird nun doch weitermachen. Das gab der Verein jetzt bekannt. „Die Privatmannschaft des SSV Vogelstang, die in der abgelaufenen Saison in der Staffel 1 den dritten Platz belegte, möchte in den Aktivenbereich wechseln und diese Möglichkeit in Ladenburg ergreifen, wo sie jetzt sogar A-Klasse spielen könnte“, schildert Philip Brandt, scheidender Fußball-Abteilungsleiter bei den Römerstädtern die neuen Perspektiven.

Demnach würde Trainer Edin Jusic mit seinem kompletten Team von Vogelstang nach Ladenburg übersiedeln und mit den restverbliebenen Ur-Ladenburgern verschmelzen. „Edin hat einen so großen Spielerpool, dass wir eine zweite Mannschaft und eine Privatmannschaft melden können“, führt Brandt, der mit dieser Neuaufstellung zugleich den Staffelstab an die neue Abteilungsleitung übergibt, weiter aus. „Dennoch muss sich diese neue Aktiven-Konstellation völlig autark versorgen. Außer für den Spielbetrieb gibt es aus dem Hauptverein keine Unterstützung.“

Fusion mit Seckenheim geplatzt

Die neue Abteilungsleitung des Clubs kommt aus der Jugendabteilung und soll sich auch vornehmlich auf den Nachwuchs fokussieren. „Die neuen Abteilungsleiter sind Väter von Jugendspielern. Daher bleibt deren Schwerpunkt bei der Jugend, die neue Herrenmannschaft muss vollständig allein funktionieren“, so Brandt. Somit wird die LSV 64 Ladenburg also auch in der kommenden Saison als eigenständiges Team in der Kreisklasse A starten. Vor dieser Lösung war eine angestrebte Spielgemeinschaft mit dem SV 98/ 07 Seckenheim bereits sehr weit gediehen, allerdings an einem Fristversäumnis gescheitert. wy