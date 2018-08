Lucas Vila lässt den MHC jubeln

Mannheim.Nur noch 14 Sekunden standen im Auftaktspiel zwischen dem Mannheimer HC und dem Harvestehuder THC auf der Uhr. Philipp Huber passte, Lucas Vila stand goldrichtig und schoss den Ball zum umjubelten 2:1(0:1)-Sieg des Mannheimer HC in der Feldhockey-Bundesliga über die Linie. „Die ganze Mannschaft hat eine Top-Leistung gezeigt. Man darf nicht vergessen, dass wir in dieser Aufstellung noch nie zuvor zusammengespielt haben“, lobte MHC-Trainer Michael McCann seine Jungs.

Sein Bundesligadebüt für den MHC gab der erst 16-jährige Mario Schachner, der nach dem knappen Sieg besonders strahlte. „Wir hatten viele Chancen und waren die bessere Mannschaft. Insofern hätte sich ein Unentschieden nicht gut angefühlt“, berichtete Schachner, der im September 17 Jahre alt wird.

In der 26. Minute hätte der gebürtige Bensheimer fast das 1:0 erzielt, sein Schuss verfehlte das Tor aber knapp. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Platzherren eigentlich schon in Führung liegen müssen, aber die Gäste um Torwart Anton Brinckmann hatten etwas dagegen. So war der Keeper bei einer Strafecke von Gonzalo Peillat (18.) schon geschlagen, doch ein Abwehrspieler beförderte den Ball mit dem Fuß von der Torlinie – es gab Siebenmeter. Peillat trat an, Brinckmann hielt den Strafschuss des Argentiniers (18.).

1:1 fällt erst in 49. Minute

In der 28. Minute stellte Hamish Imrie den Spielverlauf auf den Kopf, als er einen der seltenen Hamburger Angriffe zum 0:1 nutzte. Es dauerte, bis der MHC zurückschlug. Peillat scheiterte mit einer Strafecke an Brinckmann, den Nachschuss beförderte Vila ins Tor (45.). Dieser Treffer zählte aber nicht, da vor der Pause zwischen dem dritten und vierten Viertel bei der Eckenausführung nur noch eine Sekunde auf der Uhr stand und die Zeit abgelaufen war. In der 49. Minute traf dann Peillat per Strafecke aber doch noch zum 1:1-Ausgleich, und Vila legte in der Schlussminute das 2:1 nach. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018