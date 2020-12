Lübeck-Spiel schon im Januar

Frankfurt.Das am vergangenen Samstag ausgefallene Gastspiel des SV Waldhof beim VfB Lübeck wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) neu angesetzt. Der neue Termin des Auswärtsspiels wurde nun auf Mittwoch, 13. Januar 2021 festgesetzt. Das Spiel wird um 19 Uhr in Lübeck angepfiffen.

Zusätzlich gab der DFB am Freitag die Rahmendaten für die Saison 2021/2022 bekannt. Demnach soll die 3. Liga wie auch die 2. Liga am Wochenende vom 23. bis 26. Juli beginnen, der letzte Spieltag ist dann wie in den beiden ersten Bundesligen rund um den 14. Mai geplant. Nach dem 20. Spieltag vom 17. bis 20. Dezember 2021 verabschiedet sich der Spielbetrieb in eine vierwöchige Winterpause, am 14. Januar 2022 rollt der Ball dann wieder.

Der DFB-Pokal beginnt am Wochenende vom 6. bis 9. August und damit eine Woche vor dem Bundesliga-Start. dpa

