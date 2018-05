Lust am Sport und Lust am Feiern

Anzeige

Wo übernachten die Teilnehmer des Landesturnfestes?

7300 übernachten in Schulen in Weinheim und Umgebung bis nach Viernheim, der Rest in Hotels, Pensionen oder zu Hause.

Wo schlägt das Herz des Turnfestes?

Es schlägt vor allem im Turnfestzentrum (TFZ) im Areal des Sepp-Herberger-Stadions bis zu den Sportstätten von TSG, AC und TC Weinheim. Dort steht die Hauptbühne, sind Gymwelt-Area, Marktplatz, TuJu-Treff aufgebaut und finden zahlreiche Wettkämpfe statt.

Wo treten Turner in Weinheim noch geballt auf?

Weitere Zentren sind der Dürreplatz und der Amtshausplatz in der City mit Infostand (u.a. Anmeldung für Mitmachaktionen) und einer weiteren Showbühne (u.a. Abschlussfeier). Dazu kommen der Schlosspark und der Waidsee.

Ist das Turnfest auf Weinheim konzentriert?

Wettkampf- und Veranstaltungsstätten gibt es noch in der Langenberghalle in Birkenau, wo alle Großveranstaltungen stattfinden, sowie in Hirschberg und in Hemsbach.

Was wird beim Turnfest alles angeboten?

Wettkämpfe in 20 verschiedenen Individual- und Gruppensportarten von Gerätturnen über Leichtathletik und Schwimmen bis Volleyball und andere Turnspiele. Allein 2915 machen beim DTB-Wahlwettkampf mit. Dazu kommen Vereins-Wettbewerbe (203 Teams beim „Besonderen Wettbewerb“), zudem stehen Show-Auftritte und Sonderveranstaltungen auf dem Programm.

Ist es eine Insider-Veranstaltung? Oder kann jeder teilnehmen?

Für die offiziellen Wettkämpfe musste man sich anmelden, aber es gibt Mitmachangebote im TFZ, in der City, im Schlosspark: Wanderungen, Gym-Abzeichen, Zweiburgen-Turner, Turnfest-Parcours, Trimm-Orientierungslauf, Stadtrallye, 4FGames – die Suche nach der/dem fittesten Frau/Mann/Team.

Das Mindestalter für aktive Teilnehmer ist 12 Jahre. Gibt es auch Angebote für jüngere Kinder?

Ja, im Turnfestzentrum in der Gymwelt-Area und beim Tuju-Treff. Auch der Zweiburgenturner (Dürreplatz) ist für Kinder geeignet.

Was sind die Höhepunkte für Zuschauer?

Viermal die Turnfestgala „Rock meets Classic“, dann „Rendezvous der Besten“, „Soiree der Show-Auftritte“(alle in Birkenau), Gala der Älteren und Senioren „Aktiv mit Genuss“, Konzert mit der SFZ BigBand Waibstadt (beides Stadthalle).

Welche Veranstaltungen sind kostenpflichtig?

Die oben genannten (zwischen 5 und 22 Euro), zwei Gerätefinals im Kunstturnen (Dietrich-Bonhoeffer-Halle), BadenMediaKultparty, Tuju-Party (8 bis 14 Euro). Für Besucher ohne Festkarte kostet der Zutritt zum TFZ 3 Euro.

Gibt es sonst noch etwas Besonderes?

Ein Faustball-Länderspiel (30.5., 18 Uhr, TFZ/Stadion) zwischen Weltmeister Deutschland und der B-Nationalmannschaft, bei dem es um die EM-Nominierung geht. Mit dabei sind die Lokalmatadore Nick Trinemeier und Marcel Stoklasa (beide TV Käfertal) sowie Jonas Schröter (TV Wünschmichelbach).

Wie kommt man an Karten und weitere Informationen?

Unter www.landesturnfest.de, Tickethotline 0721/1815 88. Während des Festes an den BTB-Infoständen (TFZ, Amtshausplatz), dem TicketCounter der Weinheimer Nachrichten und an den Veranstaltungsorten. Die Tageskassen öffnen 30 Minuten vor Beginn.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.05.2018