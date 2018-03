Mad Dogs auf Platz sieben ins Ziel

Anzeige

Mannheim.Hinter den Mad Dogs Mannheim liegt die nach Punkten beste Saison in der Fraueneishockey-Bundesliga. Zum Abschluss der Spielzeit, in der die Mad Dogs Siebter wurden, wäre deshalb sicher ein anderer Gegner besser gewesen, als der neue deutsche Meister ECDC Memmingen, der in der gesamten Spielzeit nur eine Partie verlor.

Mit 10:0 fügte das beste Team der Liga den Mannheimerinnen die höchste Saisonniederlage zu, wobei einen Tag später auch der Vizemeister Planegg in Memmingen mit 7:2 unter die Räder kam. In ihrem letzten Spiel für die Mad Dogs hätten wohl alle Torhüterin Victoria Hanson einen besseren Abgang gewünscht.