Mad Dogs belohnen sich

Mannheim.Zum Hauptrundenabschluss in der Fraueneishockey-Bundesliga haben die Mad Dogs Mannheim in den Heimspielen gegen den Tabellendritten ERC Ingolstadt einen Punkt ergattert. Gestern zwangen sie den Favoriten beim 4:5 (2:3, 0:0, 2:1, 0:1) in die Verlängerung, nachdem sie am Vortag mit 2:4 (0:2, 2:1, 0:1) unterlegen waren.

„In diesem Spiel war mehr für uns drin“, bedauerte Mad-Dogs-Trainer Randall Karsten nach der Samstagsniederlage. Lisa Campeau und Lucia Schmitz trafen für Mannheim. Gestern bewiesen die Schwarz-Gelben, dass ihr Coach richtig lag, als sie einen 2:4-Rückstand in ein 4:4 verwandelten. Lisa Campeau und Selina Grösch verkürzten für die Mad Dogs, Yvonne Vorlicek und Theresa Knutson glichen zum 4:4 aus, ehe Nicola Eisenschmid in der Verlängerung für Ingolstadt traf. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019