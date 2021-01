Mad Dogs chancenlos

Ingolstadt.Für die Mad Dogs Mannheim erwies sich in der Eishockey-Bundesliga der Frauen die Auswärtshürde beim Tabellenführer ERC Ingolstadt wie erwartet als zu hoch. So unterlagen die Mannheimerinnen am Sonntag in der Donaustadt mit 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) und am Samstag mit 1:6 (1:0, 0:4, 0:2). Der ERC Ingolstadt bleibt somit zuhause weiterhin ungeschlagen.

Am Samstag konnten die Mad Dogs den Topfavoriten zumindest in Drittel eins ärgern, als Alex Woken die Schwarz-Gelben sogar mit 1:0 (15.) in Führung brachte. In Abschnitt zwei und drei gab es aber nur noch Tore für den Spitzenreiter. Am Sonntag lag der ERCI schon mit 4:0 vorne, ehe der ehemaligen ERCI-Spielerin Lea Welcke mit dem 4:1 (49.) der Ehrentreffer gelang. Die Gastgeberinnen legten aber noch einen Treffer nach. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.02.2021