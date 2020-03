Mad-Dogs-Damen starten optimal

Mannheim.Einen optimalen Auftakt in die Platzierungsrunde der Fraueneishockey-Bundesliga haben die Damen der Mad Dogs Mannheim hingelegt. Der Hauptrundenfünfte aus Mannheim wies den sechstplatzierten EC Bergkamener Bären bei den beiden Partien in Bergkamen zweimal klar in die Schranken.

Die erste Partie entschieden die Gäste aus der Kurpfalz mit 6:2 (2:0, 4:1, 0:1) für sich. Überragende Akteurin war dabei Mad Dogs Topscorerin Theresa Knutson mit einem lupenreinen Hattrick (27., 32., 35.) in Drittel zwei. Lisa Campeau legte das 6:1 (39.) nach. Bereits im ersten Abschnitt hatten Kapitänin Yvonne Vorlicek (1.) und Kelsey Soccio (16.) für die Mad Dogs getroffen. Auch in Spiel zwei eröffnete Vorlicek beim 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)-Erfolg den Torreigen, Vanessa Gasde (2), Soccio und Knutson trafen ebenfalls. and

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020