Mad-Dogs-Damen treffen auf Verfolger

Mannheim.Die Spitzenspiele der Fraueneishockey-Bundesliga steigen an diesem Wochenende in Mannheim. Tabellenführer Mad Dogs Mannheim hat am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (11.45 Uhr) den zweitplatzierten ERC Ingolstadt in den Nebenhallen der SAP Arena zu Gast. Während die Oberbayern durch zwei Siege in Düsseldorf auf Platz zwei vorrückten, waren die Mad-Dogs-Damen spielfrei. In den letzten Jahren gehörte der ERC beständig zu den Top-Drei im deutschen Fraueneishockey.

Während die Bundesligadamen der Schwarz-Gelben bisher aus vier Spielen vier Siege holten, warten die Herren in der Regionalliga Süd West nach ihrer 2:5-Heimniederlage im Derby gegen die Eisbären Eppelheim weiter auf den ersten Sieg. Am Sonntag (18.30 Uhr) treten sie bei den Eisbären Heilbronn an. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019