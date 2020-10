Mad Dogs feiern Auftakt nach Maß

Mannheim.Die Mad Dogs Mannheim sind optimal in die neue Saison gestartet. Gegen den EC Berkamener Bären feierte der Fraueneishockey-Bundesligist zwei Siege. Dem knappen 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)-Erfolg folgte ein klares 5:1 (3:0, 2:1, 0:0).

„Im ersten Spiel hat man noch gemerkt, dass wir zuletzt nicht trainieren konnten, weil einige unserer Spielerinnen in Corona-Quarantäne waren. Der Sieg war aber verdient“, freute sich Teammanager Dirk Clauberg über die sechs Punkte. Im ersten Duell machten es die Schwarz-Gelben spannend, erst 13 Sekunden vor Schluss traf Yvonne Vorlicek zum 1:0. Im zweiten Vergleich trugen sich Laura Brückmann (2), Alex Woken, Vorlicek und Chiara Gehrsitz (je ein Tor) in die Torschützenliste ein. and

