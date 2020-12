Mad Dogs fordern erneut den Meister

Mannheim.Obwohl die EishockeyDamen der Mad Dogs Mannheim zuletzt gegen Meister ECDC Memmingen Indians bei der 4:6-Niederlage ein gutes Spiel abgeliefert haben, sind sie in den beiden nun bevorstehenden Heimspielen gegen die Allgäuerinnen klare Außenseiter.

„Memmingen ist der Titelverteidiger und sie verfügen über ein enorm starkes Überzahlspiel, das wir dort auch zu spüren bekommen haben“, kann sich Mad-Dogs-Teammanager Dirk Clauberg noch gut daran erinnern, dass die Mannheimerinnen in Memmingen vier der sechs Gegentore in Unterzahl kassierten. „Es gilt, den Gang auf die Strafbank zu vermeiden, sonst hast du gegen die Indians keine Chance“, sagt Clauberg vor den beiden Partien am Samstag (18 Uhr) und Sonntag (11.45 Uhr).

Während hinter den Einsätzen von Yvonne Vorlicek und Lola Liang noch Fragezeichen stehen, werden Fine Raschke und die verletzte Selina Grösch am Wochenende nicht für den Bundesligistenauflaufen können. Zuschauer sind in den Nebenhallen der SAP Arena auch weiterhin nicht zugelassen. and

