Mad Dogs halten lange gut dagegen

Mannheim.Die Mad Dogs Mannheim haben in der Fraueneishockey-Bundesliga gegen den Spitzenreiter ERC Ingolstadt zwei nicht unerwartete Heimniederlagen kassiert. Beim 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) im ersten Duell hielten die Mannheimerinnen die Partie offen, im zweiten Vergleich mussten sie sich den Oberbayern deutlich mit 0:6 (0:1, 0:0, 0:5) geschlagen geben.

„Ingolstadt ist das beste Team der Liga, dafür haben wir uns ganz gut verkauft. Das Ergebnis am Sonntag ist zu hoch ausgefallen“, sagte Mad-Dogs-Teammanager Dirk Clauberg. In der ersten Begegnung glich Alex Woken (13.) die Gästeführung durch Tamara Lan Yee Chiu (7.) noch im ersten Drittel aus. Im zweiten Abschnitt brachte erneut Lan Yee Chiu den ERC mit 2:1 (25.) in Front, Nicola Eisenschmid besorgte den 3:1-Endstand (45.) für die Donaustädter.

Das zweite Duell dominierte Ingolstadt fast nach Belieben. Die Tore erzielten Marie Delarbre (10./47.), Solveig Neunzert (54.), Nicola Eisenschmid (56./59.) sowie Bernadette Karpf (60.). and

