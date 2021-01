Mad Dogs holen gegen Planegg nach

Mannheim.Eigentlich hätte die Bundesliga-Saison der Eishockey-Frauen für die Mad Dogs Mannheim Mitte Oktober 2020 mit den beiden Heimspielen gegen den Rekordmeister ESC Planegg-Würmtal beginnen sollen, doch damals sorgten Coronafälle bei den Schwarz-Gelben für die Absage der beiden Auftaktpartien. Am Samstag (16 Uhr) und Sonntag (11.45 Uhr) stehen nun in den Nebenhallen der SAP Arena die beiden Nachholbegegnungen zwischen dem Tabellenvierten aus Mannheim und dem zweitplatzierten Team aus Planegg auf dem Programm. Die Samstagspartie ist auf dem kostenfreien Livestream unter www.eishockey.hnxtv-stream.com zu verfolgen. and

