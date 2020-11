Mad Dogs holen optimale Ausbeute

Köln/Mannheim.Zwei Spiele, zwei Siege: Nachdem die Mad Dogs Mannheim am Samstag ihr Heimspiel in der Fraueneishockey-Bundesliga gegen den Liganeuling Kölner Haie mit 6:1 (3:1, 2:0, 1:0) gewonnen hatten, trafen beide Teams am Sonntag in Köln erneut aufeinander. Diesmal siegten die Mad Dogs mit 3:1 (0:0, 2:1,1:0).

Valerie Offermann brachte den KEC in Führung (21.), aber noch in Abschnitt zwei trafen Sarah Weyand (26.) und Michele Mohr (35.) zum 2:1 für Mannheim. Im Schlussabschnitt erhöhte Laura Brückmann auf 3:1 (50.). Auch im Samstagsspiel in Mannheim ging der KEC mit 1:0 in Führung, als Julia Löffler traf (4.). Die weiteren Treffer blieben den Mad Dogs vorbehalten. Dabei trug sich Alex Woken vier Mal in die Torschützenliste ein. Außer der US-Amerikanerin netzten auch Yvonne Vorlicek und Pia Clauberg ein. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.11.2020