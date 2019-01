Mad Dogs ohne Chance

Mannheim.Der Vizemeister war eine Nummer zu groß. Die Damen der Mad Dogs Mannheim haben am Wochenende in der Eishockey-Bundesliga zwei Schlappen gegen den ESC Planegg-Würmtal einstecken müssen. Nach dem 2:7 (0:2, 2:4, 0:1) am Samstag konnten die Mad Dogs gestern immerhin die ersten 20 Minuten ausgeglichen gestalten. Unterm Strich stand mit dem klaren 1:6 (0:0, 0:5, 1:1) allerdings eine weitere Heimniederlage. Theresa Knutson gelang im Schlussabschnitt in Unterzahl der Ehrentreffer.

Am Samstag kam Mannheim im zweiten Drittel auf 2:3 heran. Pia Clauberg verkürzte auf 1:2 (24.), und nach Franziska Feldmeiers zum 3:1 (27.) für Planegg traf Theresa Knutson zum 2:3 (29.). Noch im zweiten Abschnitt stellten die Oberbayern allerdings die Weichen auf Sieg. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019