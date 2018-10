Mad Dogs setzen ein Ausrufezeichen

Mannheim.Vor den beiden Heimspielen in der Fraueneishockey-Bundesliga gegen den EC Bergkamen hatte der Teamleiter der Mad Dogs Mannheim, Dirk Clauberg, betont, dass schon ein Punkt aus beiden Spielen gegen das Team aus Nordrhein-Westfalen gut und ein Sieg „sensationell“ wäre. Eben jenen Sieg holten sich die Bundesliga-Damen aus Mannheim am Samstag, als sie die Bergkamener Bären mit 5:4 (2:1, 3:2, 0:1) bezwangen. Lisa Campeau trug sich dreimal in die Torschützenliste (18., 27. und 30. Minute) ein. Den ersten Treffer der Partie zum Mannheimer 1:0 (13.) erzielte Mad Dogs-Spielführerin Yvonne Vorlicek und das vierte Tor markierte Theresa Knutson (27.).

Am Sonntag konnten die Mad Dogs Damen dann nicht mehr ganz an den Erfolg des Vortages anknüpfen und mussten sich im zweiten Duell mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) geschlagen geben. and

