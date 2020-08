Mad Dogs sichern sich US-Star

Mannheim.Der Frauen-Eishockey-Bundesligist Mad Dogs Mannheim hat in diesen Tagen das Geheimnis gelüftet, wer künftig die beiden Importspielerinnen sein werden. Topscorerin Theresa Knutson war zuvor zu den Metropolitan Riveters in die nordamerikanische Profiliga NWHL gewechselt und Lisa Campeau nach Kanada zurückgekehrt. Aus den USA können die Mannheimerinnen allerdings einen echten Transferknaller vermelden: Mit der Stürmerin Alex Woken von der University of Minnesota kommt eine zweifache U-18-Weltmeisterin neu in die Quadratestadt.

Woken, die am 25. Februar 1998 in Fargo (North Dakota) geboren wurde, holte mit den U-18-Juniorinnen der USA 2015 und 2016 den Weltmeistertitel und erzielte bei den beiden Titelgewinnen zusammen fünf Tore (drei Vorlagen). Im Draft zur neuen NWHL-Saison wurde sie in der ersten Runde an fünfter Stelle von den Minnesota Whitecaps gedraftet, dennoch entschied sich die 22-jährige, in der kommenden Saison für Mannheim zu spielen.

„Bei den Mad Dogs hat mir das ganze Team das Gefühl gegeben, willkommen zu sein“, ließ Woken schon einmal übermitteln. Die 22- Jährige ist noch nicht in Mannheim eingetroffen. Einen Flug aus Nordamerika wird aber nicht nur die US-Stürmerin von den University of Minnesota Golden Gophers antreteten, denn auch aus dem Eishockey-Mutterland Kanada wird wieder Verstärkung nach Mannheim kommen. Die 24-jährige Stürmerin Mathilde De Serres hat ebenfalls bei den Mad Dogs unterschrieben und kommt vom Team der University of Toronto Varsity Blues in die Kurpfalz. Mit dem Uni-Team aus der kanadischen Metropole gewann die aus Mont-Royal (Provinz Québec) stammende Angreiferin in diesem Jahr den Meistertitel in der Provinz Ontario, unterlag aber auf nationaler Ebene im Viertelfinale der Mount Royal University aus Calgary.

Weyand kommt von der DEG

Doch nicht nur internationale Hochkaräter werden künftig das Trikot der Mad Dogs tragen. So kommt mit der 31-jährigen Duisburgerinnen Sarah Weyand eine überaus erfahrene Spielerin in die Metropolregion. Die zur Stürmerin umgeschulte Verteidigerin spielte zuletzt bei der Düsseldorfer EG, der im Dezember 2019 sein Team aus der Bundesliga zurückzog. Weyand hat 111 Länderspiele für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft absolviert und an vier Weltmeisterschaften teilgenommen. Vom Meister 2019 Memmingen Indians wechselt zudem die 17-jährige deutsche U-18-Nationalspielerin Jennifer Miller nach Mannheim. Sie erhält eine Doppellizenz, weil sie im männlichen Nachwuchsbereich auch weiterhin bei den Young Steelers des SC Bietigheim-Bissingen mitwirkt.

Das Duo um Chefcoach Randall Karsten und Co-Trainer Sven Schmitz konnte die neu formierten Mad Dogs Damen in der Trainingshalle der SAP Arena bereits aufs Eis bitten. „Auch ohne unsere beiden Neuzugänge aus Nordamerika, sah das bisher im Eistraining schon sehr harmonisch aus“, freut sich Teammanager Dirk Clauberg. and

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020