Mad Dogs sind klarer Favorit

Mannheim.Die in der Fraueneishockey-Bundesliga fünftplatzierten Mad Dogs Damen starten am Wochenende in die Platzierungsrunde gegen den Sechsten EC Bergkamen. Während die Mad Dogs in der Hauptrunde 20 Zähler sammelten, gab es für die Bergkamener Bären gerade mal einen Punkt. In die vier Spiele der Platzierungsrunde gehen beide Teams aber mit null Punkten.

Dabei finden die ersten beiden Partien am Samstag (17.30 Uhr) und Sonntag (9 Uhr) in Bergkamen statt, während am 7. März (19.30 Uhr) und 8. März (11.45 Uhr) in Mannheim gespielt wird. Die Mad-Dogs-Herren beendeten die Saison nach einem 2:6 beim Titelverteidiger SC Bietigheim-Bissingen auf dem letzten Platz. Es steigt aber kein Team aus der Regionalliga Süd-West ab. and

