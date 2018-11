Mad Dogs treffen auf Titelverteidiger

Mannheim.In der Fraueneishockey-Bundesliga treten die viertplatzierten Mad Dogs am Wochenende zweimal gegen den deutschen Meister aus Memmingen an. Am Samstag (16.45 Uhr) gastieren die Mannheimerinnen bei den Indians, am Sonntag (17 Uhr) stehen sich beide Mannschaften dann in der Nebenhalle der SAP Arena gegenüber.

Mad Dogs-Verteidigerin Lucia Schmitz trifft bei Memmingen auf einige Spielerinnen, mit denen sie beim Vier-Nationen-Turnier in der Schweiz mit der deutschen Nationalmannschaft den vierten Platz belegte. Besser lief es für die deutsche U 18 beim Vier-Nationen-Turnier in Bad Tölz. Mit Fine Raschke und Xenia Merkle (beide Mad Dogs) landete das DEB-Team auf Rang zwei. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018