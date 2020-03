Mad Dogs tun sich schwer

Mannheim.Mit zwei Heimsiegen gegen den sechstplatzierten EC Bergkamen haben die Mad Dogs Mannheim die Saison in der Fraueneishockey-Bundesliga beendet und ihren fünften Rang untermauert. Die Spiele drei und vier der Platzierungsrunde gewannen die Schwarz-Gelben mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) und 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen.

Nachdem die Schwarz-Gelben beide Partien in Bergkamen klar für sich entschieden hatten, taten sie sich nun schwer. Mad-Dogs-Topscorerin Theresa Knutson sorgte am Samstag mit einem Doppelpack für den knappen 2:1-Erfolg. Am Sonntag war es ebenfalls Knutson, die den 2:2-Ausgleich markierte, nachdem Yvonne Vorlicek das 1:1 erzielt hatte. Im Penaltyschießen besorgte Kelsey Soccio den Siegtreffer. and

