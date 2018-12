Mad Dogs verlieren gleich zweimal

Mannheim.In den Heimspielen gegen die Eisbären Juniors Berlin haben die Mad Dogs Mannheim ihren fünften Platz in der Fraueneishockey-Bundesliga verspielt. Sowohl am Samstag (2:5) als auch am Sonntag (2:3) mussten sich die Mad Dogs geschlagen geben. Die Hauptstädter lagen am Samstag schon mit 5:0 in Führung, ehe Lucia Schmitz (54.) und Theresa Knutson (60.) trafen. Die Chance, Platz fünf mit einem Sieg am Sonntag dennoch zu behalten, konnten die Mad Dogs nicht nutzen. Obwohl Theresa Knutson das frühe 1:0 (7.) gelang und Lisa Campeau zum zwischenzeitlichen 2:2 (38.) ausglich, ging der Sieg mit 3:2 an Berlin. and

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018