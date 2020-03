Mad Dogs zweimal gegen Bergkamen

Mannheim.Die in der vergangenen Saison in der Fraueneishockey-Bundesliga eingeführten Play-offs haben die Damen der Mad Dogs als Fünfter knapp verpasst. Rang fünf wollen sich die Mannheimerinnen nun in der Platzierungsrunde gegen den EC Bergkamener Bären nicht nehmen lassen. Mit zwei Siegen in Bergkamen (6:2 und 5:1) wurde der Grundstein dafür gelegt. „Wir wollen alle vier Spiele gewinnen“, bleibt die Marschroute für Mad-Dogs-Kapitänin Yvonne Vorlicek. Auch die Heimspiele der Platzierungsrunde gegen die Bären wollen die Mad Dogs am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (11.45 Uhr) in den Nebenhallen der SAP Arena gewinnen. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020