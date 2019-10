MadDogs-Damen landen Doppelsieg

Mannheim.Mit zwei Auswärtssiegen in Berlin haben die Damen der Mad Dogs Mannheim einen perfekten Start in die Fraueneishockey-Bundesliga hingelegt. Im Berliner Wellblechpalast besiegten die Schwarz-Gelben die Eisbären Juniors Berlin mit 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) und ließen auch in der Hauptstadt einen 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)-Sieg folgen. Am Samstag (17.30 Uhr) und Sonntag (9 Uhr) treten die Mad Dogs Damen in der Bundesliga auswärts bei den Bergkamener Bären an.

Für die Herren der Mad Dogs Mannheim begann am Donnerstag mit einer 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)-Heimniederlagegegen den EV Ravenssburg die neue Spielzeit in der Regionalliga Süd West. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.10.2019